Грабіжники пункту обміну валют у Бразилії вимагали видати їм Bitcoin

Нападники зв'язали господаря обмінника та його братів, спустошили сейф, а потім вимагали віддати їм біткоіни

Невідомі, які пограбували обмінний пункт у Бразилії, вимагали у його службовців найпопулярнішу криптовалюту в світі Bitcoin, передає канал Globo. Як повідомляє ЗМІ пограбування сталося в Ріо-де-Жанейро. Здобиччю бандитів стали близько 100 тисяч реалів (31 тисячі доларів). Вони зв'язали господаря обмінника та його братів, спустошили сейф, а



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Нападники зв'язали господаря обмінника та його братів, спустошили сейф, а потім вимагали віддати їм біткоіни

Невідомі, які пограбували обмінний пункт у Бразилії, вимагали у його службовців найпопулярнішу криптовалюту в світі Bitcoin, передає канал Globo.

Як повідомляє ЗМІ пограбування сталося в Ріо-де-Жанейро. Здобиччю бандитів стали близько 100 тисяч реалів (31 тисячі доларів). Вони зв'язали господаря обмінника та його братів, спустошили сейф, а потім вимагали у власників віддати їм біткоіни. Обмінний пункт дійсно нещодавно почав операції з цією криптовалютою.

Грабіжники перевірили мобільний гаманець, прив'язаний до телефону власника, однак біткоіни були їм переведені в інше місце. У результаті злочинці втекли з готівкою, цінними речами і мобільними телефонами.

Нагадаємо, напередодні Bitcoin обвалився нижче $10 тисяч.