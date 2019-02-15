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    Зґвалтував 276 дітей: у Колумбії педофіла посадили на 60 років

    • Розсилка

    Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах

    Суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.
    Про це повідомляє El Comercio.

    Ці злочини Хуан Карлос Санчес Латорре скоїв протягом 2007−2008 років, як пише видання.

    Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах.

    Він не тільки гвалтував дітей, але й знімав все на відео, а потім продавав через соцмережі і форуми по всьому світу.

    Затримали педофіла наприкінці 201оку у Венесуелі, де він жив п’ять років під чужим ім’ям.

    У поліції вважають, що хоч чоловік і зізнався у 276 зґвалтуваннях, жертв насправді може бути набагато більше.

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