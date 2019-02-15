Зґвалтував 276 дітей: у Колумбії педофіла посадили на 60 років

Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах

Суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.Про це повідомляє El Comercio.

Ці злочини Хуан Карлос Санчес Латорре скоїв протягом 2007−2008 років, як пише видання.

Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах.

Він не тільки гвалтував дітей, але й знімав все на відео, а потім продавав через соцмережі і форуми по всьому світу.

Затримали педофіла наприкінці 201оку у Венесуелі, де він жив п’ять років під чужим ім’ям.

У поліції вважають, що хоч чоловік і зізнався у 276 зґвалтуваннях, жертв насправді може бути набагато більше.