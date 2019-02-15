Зґвалтував 276 дітей: у Колумбії педофіла посадили на 60 років
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Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах
Суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.
Про це повідомляє El Comercio.
Про це повідомляє El Comercio.
Ці злочини Хуан Карлос Санчес Латорре скоїв протягом 2007−2008 років, як пише видання.
Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах.
Він не тільки гвалтував дітей, але й знімав все на відео, а потім продавав через соцмережі і форуми по всьому світу.
Затримали педофіла наприкінці 201оку у Венесуелі, де він жив п’ять років під чужим ім’ям.
У поліції вважають, що хоч чоловік і зізнався у 276 зґвалтуваннях, жертв насправді може бути набагато більше.