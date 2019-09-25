Зґвалтував і перерізав горло: в окупованому Харцизьку жорстоко вбили 13-річну дівчину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На загиблій було багато колото-різаних поранень тіла та шиї

У понеділок, 23 вересня, в окупованому Харцизьку (Донецька область) виявили тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.

Труп знайшли рятувальники після гасіння пожежі, написала пресслужба так званого МВС «ДНР».

На загиблій було багато колото-різаних поранень тіла та шиї.

Особистості ймовірних підозрюваних у вбивстві вже встановили, будуть проводитися заходи щодо затримання зловмисників.

За фактом порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого «ст. 106 КК ДНР (вбивство)».

Як написав «Острів», пожежники ліквідували загоряння на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шалімова.

Видання з посиланням на слова користувачів соцмереж написало, що вбивця нібито згвалтував дівчинку, перерізав їй горло, а потім, підмітаючи сліди, здійснив підпал.

«Дівчина нібито з кимось списалася через соціальні мережі під час відсутності батьків і запросила невідомого в гості», — відзначили вони