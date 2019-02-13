Звіт про діяльність уряду в 2018 році подано до Ради документ



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Кабінет міністрів 13 лютого затвердив звіт уряду

Згідно з регламентом, Рада має розглянути звіт про діяльність Кабміну

Кабінет міністрів України затвердив і подав Верховній Раді звіт про виконання програми уряду за 2018 рік. Відповідні документи опублікував РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні Кабінет міністрів затвердив звіт уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабміну в 2018 році з метою його подальшого подання для розгляду Верховною Радою.

Зазначимо, проект звіту було розглянуто на засіданні Стратегічного комітету 31 січня і доопрацьовано за результатами пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Також нагадаємо, що в Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій.

За словами прем’єра, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

«Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів», - підкреслив він.