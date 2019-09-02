З'явилися подробиці щодо пожежі на судні біля берегів США



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Доля 34 пасажирів судна, що загорілося, поки що невідома Фото: Santa Barbara County Fire Department

Членам екіпажу вдалося врятуватися, оскільки вони були в кабіні, а решта - в трюмі

Внаслідок пожежі на борту комерційного судна біля берегів Каліфорнії 34 людини вважаються зниклими безвісти, 4 члени екіпажу вдалося врятувати. Про це повідомляє в понеділок, 2 вересня, телекомпанії CNN з посиланням на представника служби пожежної охорони округу Санта-Барбара Майка Еліасона.

«Вони вважаються зниклими безвісти. В районі трагедії стоїть сильний туман. Ми все ще сподіваємося, що хтось із пасажирів міг доплисти до берега. Судно стояло на якорі дуже близько від берега, і нам залишається тільки сподіватися, але ми повинні бути готові і до найгіршого сценарію», - сказав він.

Представник Берегової охорони США Аарон Бемис повідомив в інтерв'ю, що «рятувальники поки не змогли проникнути у внутрішні приміщення судна, де знаходилися 34 пасажири».

«Члени екіпажу були врятовані», - повідомляє берегова служба у своєму Twitter. Відзначається, що у членів екіпажу є незначні травми.

За словами представника берегової охорони Лос-Анджелеса, йдеться про чотирьох членів екіпажу. Капітан корабля все ще перебуває на судні.

За даними KTLA, пожежа спалахнула на 23-метровому судні Conception 1981 року побудови, що приписане до гавані Санта-Барбари.