Біля берегів США горить корабель: вже 34 загиблих

Кількість жертв пожежі на судні може збільшитися

Внаслідок пожежі на кораблі біля округу Вентура в Каліфорнії загинули 34 людини, повідомляє телеканал KTLA з посиланням на місцеве пожежне управління.

«Пожежна служба округу Вентура підтвердила 34 загиблих внаслідок інциденту», - повідомляє телеканал.

Берегова охорона Лос-Анджелеса повідомляє, що на місце виїхали рятувальні команди, кілька членів екіпажу були врятовані, евакуація триває.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd