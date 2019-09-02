  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля берегів США горить корабель: вже 34 загиблих

    • Розсилка
    Біля берегів США горить корабель: вже 34 загиблих

    Кількість жертв пожежі на судні може збільшитися

    Внаслідок пожежі на кораблі біля округу Вентура в Каліфорнії загинули 34 людини, повідомляє телеканал KTLA з посиланням на місцеве пожежне управління.

    «Пожежна служба округу Вентура підтвердила 34 загиблих внаслідок інциденту», - повідомляє телеканал.

    2389845_01

    Берегова охорона Лос-Анджелеса повідомляє, що на місце виїхали рятувальні команди, кілька членів екіпажу були врятовані, евакуація триває.

    Представник берегової охорони Лос-Анджелеса уточнив в коментарі CNN, що було врятовано п'ятьох осіб.

    «Все, що ми можемо сказати, це те, що човен горить», - йдеться в повідомленні.

    США корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ