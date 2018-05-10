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    Найдорожчий і найдешевший готель: скільки коштує переночувати в Одесі

    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка

    Скільки коштує переночувати в президентському люксі і чи є готелі дешевше 200 гривень

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    Согласно данным популярного ресурса Booking, в Одессе работают 132 отеля. В 70-ти завтрак включен в стоимость. 41 предлагает гостям услуги сауны, бесплатный Wi-fi есть в 129.

    Треть отелей (39 гостиниц) по оценкам пользователей получили рейтинг 9+ (превосходно). В отзывах одесские отели чаще всего хвалят за удобное расположение (близко к центру или к пляжу), за качество и разнообразие блюд в гостиничных ресторанах или кафе, а также чистоту в номере.

    Кроме того, гости упоминают заботливый персонал, высокий уровень сервиса, бесплатный Wi-Fi в номерах и отличный вид из окна.

    Наибольшее раздражение постояльцев вызывают персонал издания. Первый бывает недостаточно вежлив и приветлив, а вторым требуется ремонт. Также негативные отклики пользователей вызывают медленное обслуживание на ресепшен, старая мебель, недостаточно чистые номера, холодный пол и недостаточно высокая температура в номере в зимний сезон.

    В зависимости от дня недели, сезона и загруженности отеля цены на номера в отелях варьируются. 048 решил сравнить стоимость номеров при бронировании на сутки (с 10 по 31 мая 2018 года) при одноместном размещении.

    Мы не рассматривали хостелы и апартаменты, а также не брали в учет скидки, которые предоставляют сайты-агрегаторы. В наш рейтинг не попали отели, в которых уже заняты номера на весь май.

    Мы нашли самый дорогой номер в отеле, где можно пожить по-королевски, и самый дешевый вариант, и сравнили их.

    Самый дорогой отель - UAH 35 000 за ночь 

    Столько стоят сутки в 5-звездочном отеле Villa le Premier. Это отдельная вилла в отеле площадью 850 квадратных метров. В номере есть четыре спальни с огромными кроватями.

     До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Роскошный отель расположен в тихом месте исторического центра Одессы, всего в 50 метрах от берега Черного моря и в 2 км от пляжа Аркадия. К услугам гостей открытый бассейн, ресторан и лаундж с террасой, обставленной пляжными креслами.

    В дизайне просторных номера использованы роскошные ткани, стильная мебель, высокий потолок и люстры. Везде работает бесплатный Wi-Fi и большая ванная комната, отделанная мрамором и оформленная в бежево-золотой цветовой гамме. Уложен пол с подогревом.

    Ежедневно сервируется завтрак, который можно заказать в номер. В ресторане отеля, подают блюда европейской кухни, в баре — легкие закуски и напитки.

     У владельцев номера есть собственный бассейн.

    Самый дешевый отель - 180 UAH

    Во столько обойдется проживание за сутки в отеле Expresshotel. Это номер на четырех человек. В данном варианте предлагается заселение только для мужчины. 

    В номере есть телевизор, кондиционер, есть возможность принять душ, выдают полотенца.  В стоимость не входит завтрак, и гостям вернут всю сумму в случае отмены бронирования.В данном отеле регистрация не нужна.

    Самый дорогой отель дороже самого дешевого в 194 раза.

    Джерело: 048.ua

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