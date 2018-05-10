Найдорожчий і найдешевший готель: скільки коштує переночувати в Одесі

Наибольшее раздражение постояльцев вызывают персонал издания. Первый бывает недостаточно вежлив и приветлив, а вторым требуется ремонт. Также негативные отклики пользователей вызывают медленное обслуживание на ресепшен, старая мебель, недостаточно чистые номера, холодный пол и недостаточно высокая температура в номере в зимний сезон.

В зависимости от дня недели, сезона и загруженности отеля цены на номера в отелях варьируются. 048 решил сравнить стоимость номеров при бронировании на сутки (с 10 по 31 мая 2018 года) при одноместном размещении.

Мы не рассматривали хостелы и апартаменты, а также не брали в учет скидки, которые предоставляют сайты-агрегаторы. В наш рейтинг не попали отели, в которых уже заняты номера на весь май.

Мы нашли самый дорогой номер в отеле, где можно пожить по-королевски, и самый дешевый вариант, и сравнили их.

Самый дорогой отель - UAH 35 000 за ночь



Столько стоят сутки в 5-звездочном отеле Villa le Premier. Это отдельная вилла в отеле площадью 850 квадратных метров. В номере есть четыре спальни с огромными кроватями.

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Роскошный отель расположен в тихом месте исторического центра Одессы, всего в 50 метрах от берега Черного моря и в 2 км от пляжа Аркадия. К услугам гостей открытый бассейн, ресторан и лаундж с террасой, обставленной пляжными креслами.