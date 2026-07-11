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Народні і заслужені кричали. Чим закінчилася перевірка скандального одеського театру

Резонанс
Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Народні і заслужені кричали. Чим закінчилася перевірка скандального одеського театру
Одеський обласний академічний драматичний театр наприкінці квітня скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло»
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Мовний омбудсмен склав на Олену Шрамко-Пушкіну та ще трьох членів худради протоколи. Шокуючі записи худради спрямовані до СБУ

Одеський обласний академічний драматичний театр накрили перевірки після резонансних публікацій «Главкома». Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш уже відзвітувала про виявлені порушення. За справу також взялися Одеська обласна рада, Одеська ОВА та Служба безпеки України. 

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Скандал, у деталях якого кілька місяців розбиралася редакція, набирає обертів. Навесні Одеський обласний драмтеатр (у 2022 році з назви прибрано слово «російський») скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло» за однойменною п’єсою Миколи Куліша.

«Мина Мазайло» – сатирична комедія Миколи Куліша, присвячена процесам українізації – політики більшовиків у 1920-х роках. За сюжетом, харківський службовець Мина Мазайло вирішив змінити своє українське прізвище, у якому вбачав причину своїх життєвих і службових поразок, на «престижніше» – російське Мазєнін. Син Мокій виступає категорично проти цього. Члени родини розколюються на два табори.

Режисери постановки, яку так і не побачили глядачі, – студенти четвертого курсу столичного Університету імені І. Карпенка-Карого.

За свідченнями одного з молодих митців – Андрія Гришина, керівництво театру вже на етапі здачі постановки розкритикувало вибір п’єси та її втілення на сцені. Одним із аргументів художньої ради, яка вирішувала долю постановки, стало те, що, мовляв, п'єса може викликати національну ворожнечу та «сама по собі критики не витримує».

Андрій Гришин
Андрій Гришин
фото з соцмереж Гришина

При цьому члени художньої ради спілкувалися зі студентами російською, що підтверджують отримані «Главкомом» аудіозаписи. Зокрема, йдеться про саму директорку театру та режисерку Олену Шрамко-Пушкіну, а також народного артиста Олега Школьніка, заслуженого артиста Геннадія Скаргу та народну артистку Ольгу Равицьку...

У ході обговорення постановки Шрамко-Пушкіна висловлювалася геть не по темі – зачепила навіть Голодомор в Україні. Мовляв, її обурює те, що на такому ж рівні в Україні не піднімається тема голоду в російському Поволжі, оскільки «там були страшніші речі, ніж в Україні».

Також режисерка «проїхалася» по туристах із Заходу України, яким вона в Одесі явно не дуже рада на одеських пляжах. Висловлювання інших учасників худради були в такому ж знущальному тоні.

Після ж публікації на «Главкомі» та викриття нездорових тенденцій в українському театрі під час війни на студента Андрія Гришина, його альма-матер і редакцію «Главкома» посипалися претензії та погрози. Зокрема, Шрамко-Пушкіна звинуватила молодого митця у… державній зраді.

Детальніше про скандал читайте тут і тут.

Одеський обласний академічний драматичний театр наприкінці квітня скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло»
Одеський обласний академічний драматичний театр наприкінці квітня скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло»
афіша з соцмереж Одеського обласного драмтеатру

Вердикт мовної омбудсменки

Увечері 10 липня представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш повідомила на своїй Facebook-сторінці про результати перевірки Одеського обласного драмтеатру. За її словами, студент Андрій Гришин написав відомству скаргу на театр, додав аудіозаписи з худради та зустрічей із керівництвом театру.

«Питання було не лише в мові (а питання завжди не лише в мові), а й у тезах, що там озвучувалися», – підтвердила правдивість викладених фактів в матеріалі «Главкома» Анна Неруш. За її даними, аудіозаписи з шокуючими висловлюваннями народних і заслужених спрямовані до СБУ, аби та здійснила перевірку в межах своїх повноважень. «Ми ж розпочали державний контроль щодо мови», – повідомила представниця мовного омбудсмена. 

Анна Неруш додала, що театр двічі відмовився надавати запитувані документи та пояснення, посилаючись на нібито «відсутність повноважень в Уповноваженого» та на «захист персональних даних».

«Як доказ ми отримали пояснення свідка, який ідентифікував осіб, зафіксованих на аудіозаписах, що спілкувалися російською. На розгляд було запрошено керівницю театру та інших членів Художньої ради, які були ідентифіковані. Два з них – народні артисти України, один – заслужений артист України (вони на розгляді дуже часто акцентували увагу на своїх званнях, тому і я вам їх пишу – раптом це якийсь шифр)», – написала представниця мовного омбудсмена.

Члени художньої ради наполягали, буцімто це студент просив їх спілкуватися з ним російською, оскільки «погано розуміє українську театральну термінологію». 

«Зі скаржником я спілкувалася достатньо багато – він має ідеальну українську мову та має профільну театральну освіту українського ВНЗ. До того ж робоча мова комунальних підприємств, в тому числі мова зустрічей та засідань, регламентується статтею 12, яка не передбачає переходу на недержавну мову за проханням іншої особи», – наголосила Неруш.

З її слів, розгляд матеріалів державного контролю тривав 2,5 години та супроводжувався «криками, перебиваннями, переходами на особистості та звинуваченням усіх довкола» з боку членів художньої ради. 

За результатами інспекції:

  • на керівницю театру складено протокол за невиконання законних вимог Уповноваженого (ст. 188-53 КУпАП);
  • ще чотири протоколи складено на членів художньої ради за порушення вимог статті 12 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка визначає українську як робочу мову комунальних підприємств.

Джерела «Главкома» в офісі Уповноваженого із захисту державної мови на умовах анонімності підтвердили: протоколи складені на Олену Шрамко-Пушкіну, народних артистів України Олега Школьніка та Ольгу Равицьку, а також заслуженого артиста України Андрія Смірнова. Проте варто уточнити: останній, хоча й спілкувався російською, але підтримував ідею студентської вистави.

Варто зазначити, що на аудіозаписах говорив мовою країни-агресорки та критикував п’єсу «Мина Мазайло» і заслужений артист Геннадій Скарга. Утім, йому під час мовної інспекції, за даними джерел редакції, усміхнулася удача: «У нас із ним вийшла суто технічна проблема, одне з посилань (йдеться про аудіозапис – «Главком») не підзавантажилося в систему і ми його не бачили. Побачили тільки вчора, але тоді б довелося переносити розгляд. А це було не бажано».

Реакція місцевої влади

Одеська обласна рада відреагувала на публікацію «Главкома» ще в червні та створила спеціальну робочу групу для перевірки Одеського обласного драмтеатру. 

Формальним приводом для такого кроку стали звернення від народного депутата Максима Ткаченка та громадської організації «Історія.Культура.Демократія». Адресанти закликали місцеву владу перевірити діяльність муніципального театру, скандал навколо якого вже гримів в інтернеті.

На засідання облради 9 червня була також запрошена директорка Одеського обласного драмтеатру Олена Шрамко-Пушкіна. Вона відкинула всі звинувачення проти себе, щоправда в потоці емоцій переходила на російську, за що отримала зауваження від голови засідання.

У підсумку комісія обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму направила листа до голови облради про необхідність створення робочої групи задля перевірки театру.

Протокол засідання облради від 9 червня 2026 року
Протокол засідання облради від 9 червня 2026 року
документ надано «Главкому»

Ще через місяць Одеська обласна військова адміністрація повідомила студентові Андрію Гришину, що розглянула його звернення та опрацьовує надані ним докази нездорових тенденцій у театрі. 

Відповідь Андрію Гришину від Одеської ОВА
Відповідь Андрію Гришину від Одеської ОВА
документ надано «Главкому»

«За результатами розгляду буде надано належну правову оцінку викладеним обставинам та, у разі наявності визначених законодавством підстав, вжито відповідних заходів реагування», – йдеться в листі ОВА.

Єлизавета Жабська, «Главком»

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Теги: СБУ історія Одеса документи культура театр скандал освітній омбудсмен

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