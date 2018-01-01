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    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями

    30-річний Джордан Кахана подорожує світом зі своїми двома собаками
    Він підібрав їх на узбіччі шосе в Арізоні, коли ті помирали від голоду. Потім відвіз їх у ветеринарну лікарню. Лікарі сказали, що вони дуже сильно зневоднені. Джордан назвав цуценят Седона та Зевс, разом вони відвідали 35 штатів та проїхали 45 тисяч кілометрів. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Чоловік ділиться пам'ятними фото зі своїх
    • Сьогодні, 11:31
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    30-річний Джордан Кахана подорожує світом зі своїми двома собаками

    Він підібрав їх на узбіччі шосе в Арізоні, коли ті помирали від голоду. Потім відвіз їх у ветеринарну лікарню. Лікарі сказали, що вони дуже сильно зневоднені.

    Джордан назвав цуценят Седона та Зевс, разом вони відвідали 35 штатів та проїхали 45 тисяч кілометрів.

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    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями
    35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями

    Чоловік ділиться пам'ятними фото зі своїх подорожей на Instagram.

    Джерело: boredpanda.com

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