35 штатів та 45 тисяч кілометрів. Як американець подорожує зі своїми чотирилапими друзями

30-річний Джордан Кахана подорожує світом зі своїми двома собаками

Він підібрав їх на узбіччі шосе в Арізоні, коли ті помирали від голоду. Потім відвіз їх у ветеринарну лікарню. Лікарі сказали, що вони дуже сильно зневоднені. Джордан назвав цуценят Седона та Зевс, разом вони відвідали 35 штатів та проїхали 45 тисяч кілометрів. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Чоловік ділиться пам'ятними фото зі своїх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30-річний Джордан Кахана подорожує світом зі своїми двома собаками

Він підібрав їх на узбіччі шосе в Арізоні, коли ті помирали від голоду. Потім відвіз їх у ветеринарну лікарню. Лікарі сказали, що вони дуже сильно зневоднені.

Джордан назвав цуценят Седона та Зевс, разом вони відвідали 35 штатів та проїхали 45 тисяч кілометрів.

Чоловік ділиться пам'ятними фото зі своїх подорожей на Instagram.

Джерело: boredpanda.com