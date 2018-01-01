50 тисяч кілометрів за 1040 днів. Неймовірна подорож на велосипеді 26-річної дівчини

«Я завжди любила виклики. Цей був дуже сильним і я це розуміла»

1040 днів знадобилося мешканці Швеції 26-річній Фредеріці Ек, щоб подолати на своєму велосипеді 50 тис. км і відвідати 45 країн. Мандрівка почалася з мрії. Вона не була присвячена катанню на велосипеді безпосередньо. Фредеріка хотіла відчути свободу і побачити світ, яким він є насправді. Розповідає про це у своїх блогах



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Маршрут, за яким Фредеріка подолала 45 країн

«Я завжди любила виклики. Цей був дуже сильним і я це розуміла»

1040 днів знадобилося мешканці Швеції 26-річній Фредеріці Ек, щоб подолати на своєму велосипеді 50 тис. км і відвідати 45 країн.

Мандрівка почалася з мрії. Вона не була присвячена катанню на велосипеді безпосередньо. Фредеріка хотіла відчути свободу і побачити світ, яким він є насправді. Розповідає про це у своїх блогах на сайті, Facebook та Instagram.

У березні 2015 - майже 3 роки тому Фредеріка залишилися своїх рідних та друзів та вирушила у світ.

«Я завжди любила виклики. Цей був дуже сильним і я це розуміла», - пише Фредеріка.

«Я зустріла прекрасних людей. Я побачила краєвиди, котрі ніколи не зможуть передати листівки», - говорить жінка. - Я ці три роки була сама, але ніколи не була самотня. Куди б я не поїхала, був хтось, хто зустрічав мене із відкритими обіймами»

«Одне із питань, яке ставлять мені найчастіше - чи завдають мені люди неприємностей. Настав час чесно відповісти. Так. Люди створюють для мене багато проблем.

Так, тут в Африці люди завдають мені більше проблем, ніж де-інде. Як я можу поїхати в навколосвітню подорож, якщо кожне село викликає бажання залишитися в ньому?», - написала вона колись у своєму Instagram.

«Дощ все ще ллється, але немає місця, де я воліла б бути зараз, крім як на дорозі. Не всі дні тут чудові, але знову ж таки це ніколи не було проблемою. Мені б дуже хотілося бути вдома з моєю родиною прямо зараз. Але болыше, я хотіла б, щоб ця дівчинка і її друзі вчилися в школі. У них було право розпоряджатися своїм тілом і мати справедливе майбутнє. І я думаю, що ти теж, - написала Фредеріка про відео нижче.

Зараз Фредеріка заснувала благодійний фонд, аби допомогти людям, котрі втратили надію. Планує виступати перед публікою і ділитися досвідом.

«Ця божевільна мрія стала найдовшою велосипедною мандрівкою в історії Швеції. Я буду ділитися досвідом, думками та уроками цієї подорожі через публічні виступи. Дати на цю весну вже всі заброньовані», - написала жінка.

Джерело: Gazeta.ua