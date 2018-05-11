Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У мережі показали знімки, що стануть частиною експозиції Killed Negatives («Знищені негативи»)

Фотографії зображують сільське життя в США за часів Великої депресії - світової економічної кризи, яка почалася у 1929 році і тривала до кінця 1930-х.

На усіх світлинах наявні темні кола - влада цензурувала фотографії, ставлячи клеймо на негативи. Таким чином хотіли унеможливити використання знімків, що показують зубожіння населення.

Негативи збереглися в архівах Адміністрації охорони фермерських господарств. Серед них - роботи видатних американських фотографів Вокера Еванса, Доротеї Ланж, Рассела Лі.

Джерело: Gazeta.ua