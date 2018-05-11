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    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії

    • Сьогодні, 11:10
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    У мережі показали знімки, що стануть частиною експозиції Killed Negatives («Знищені негативи»)

    Фотографії зображують сільське життя в США за часів Великої депресії - світової економічної кризи, яка почалася у 1929 році і тривала до кінця 1930-х.

    На усіх світлинах наявні темні кола - влада цензурувала фотографії, ставлячи клеймо на негативи. Таким чином хотіли унеможливити використання знімків, що показують зубожіння населення.

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    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії
    Бідність, криза, безнадія. Як виглядало життя в США часів Великої депресії

    Негативи збереглися в архівах Адміністрації охорони фермерських господарств. Серед них - роботи видатних американських фотографів Вокера Еванса, Доротеї Ланж, Рассела Лі.

    Джерело: Gazeta.ua

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