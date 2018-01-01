Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
- Сьогодні, 12:28
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Біля Мілана потяг зійшов з рейок
Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі
Сьогодні вранці, 25 січня, в передмісті Мілана зійшла з рейок електричка. Поїзд прямував з Кремони в Мілан, інцидент стався в приблизно о 7 годині ранку в районі міста Пйотелло.
Причини події невідомі, проте постраждали всі 8 вагонів складу. На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих і десятки поранених.
Рух на даній ділянці залізниці зупинено, зараз тут працюють екстрені служби.
Джерело: trinixy.ru