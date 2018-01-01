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    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених

    Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі
    Сьогодні вранці, 25 січня, в передмісті Мілана зійшла з рейок електричка. Поїзд прямував з Кремони в Мілан, інцидент стався в приблизно о 7 годині ранку в районі міста Пйотелло. [GALLERY_BLOCK] Причини події невідомі, проте постраждали всі 8 вагонів складу. На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих і десятки поранених. Рух на
    • Сьогодні, 12:28
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    Біля Мілана потяг зійшов з рейок
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок

    Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі

    Сьогодні вранці, 25 січня, в передмісті Мілана зійшла з рейок електричка. Поїзд прямував з Кремони в Мілан, інцидент стався в приблизно о 7 годині ранку в районі міста Пйотелло.

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    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених
    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є четверо загиблих та десятки поранених

    Причини події невідомі, проте постраждали всі 8 вагонів складу. На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих і десятки поранених.

    Рух на даній ділянці залізниці зупинено, зараз тут працюють екстрені служби.

    Джерело: trinixy.ru

    Італія потяг рятувальники
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