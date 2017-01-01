Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу

Тревел-блогер із Німеччини Андреа Девід подорожує місцями «Гри престолів» і поєднує їх із кадрами з серіалу.

«Андреа Девід задокументувала свою подорож у фотографіях. Від єзуїтських сходів в Дубровнику, Хорватії до Карнлоу в Північній Ірландії, Андреа йде шляхом Дейєнеріс, Арії, Джона Сноу та інших незабутніх персонажів, яких люблять і ненавидять. Її колекція охоплює всю Європу, і Андреа вже відвідувала місця з усіх семи сезонів»