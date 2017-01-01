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    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу

    Тревел-блогер із Німеччини Андреа Девід подорожує місцями «Гри престолів» і поєднує їх із кадрами з серіалу.
    «Андреа Девід задокументувала свою подорож у фотографіях. Від єзуїтських сходів в Дубровнику, Хорватії до Карнлоу в Північній Ірландії, Андреа йде шляхом Дейєнеріс, Арії, Джона Сноу та інших незабутніх персонажів, яких люблять і ненавидять. Її колекція охоплює всю Європу, і Андреа вже відвідувала місця з усіх семи сезонів»
    • Сьогодні, 10:32
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    Тревел-блогер із Німеччини Андреа Девід подорожує місцями «Гри престолів» і поєднує їх із кадрами з серіалу.

    «Андреа Девід задокументувала свою подорож у фотографіях. Від єзуїтських сходів в Дубровнику, Хорватії до Карнлоу в Північній Ірландії, Андреа йде шляхом Дейєнеріс, Арії, Джона Сноу та інших незабутніх персонажів, яких люблять і ненавидять. Її колекція охоплює всю Європу, і Андреа вже відвідувала місця з усіх семи сезонів»

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    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу
    Блогер поєднує локації «Гри престолів» із кадрами з серіалу

    Джерело: Gazeta.ua

    Игра престолов
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