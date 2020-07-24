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    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує

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    Окупація не пішла на користь стадіону - Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Окупація не пішла на користь стадіону
    Facebook / Сеня Варм

    Загарбники спромоглися знищити навіть те, що отримали задарма

    Фото території біля стадіону, який приймав футбольні матчі Євро-2012, виклав у соцмережу один з користувачів.

    «Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно вистиженими газонами перетворилася на печальне видовище, яке заросло чортополохом та іншим відбірним бур'яном у людський зріст», - пише користувач Facebook Сеня Варм.

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    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
    Facebook / Сеня Варм

    За його словами, вже зіпсовано систему автоматичного поливу газонів, розарії перетворились на поля дикої шипшини.

    «Не хочеться давати «епітетів» цій деградації. Дивіться самі. Судіть самі», - пише автор.

    Facebook / Сеня Варм

    Донбас Facebook окупація
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