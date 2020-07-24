Бур'яни з людський зріст: занедбана «Донбас Арена» обурює і шокує
Окупація не пішла на користь стадіону
Facebook / Сеня Варм
Загарбники спромоглися знищити навіть те, що отримали задарма
Фото території біля стадіону, який приймав футбольні матчі Євро-2012, виклав у соцмережу один з користувачів.
«Завжди доглянута територія з зеленими, акуратно вистиженими газонами перетворилася на печальне видовище, яке заросло чортополохом та іншим відбірним бур'яном у людський зріст», - пише користувач Facebook Сеня Варм.
За його словами, вже зіпсовано систему автоматичного поливу газонів, розарії перетворились на поля дикої шипшини.
«Не хочеться давати «епітетів» цій деградації. Дивіться самі. Судіть самі», - пише автор.
Facebook / Сеня Варм