Це вам не в зручному офісі сидіти. Як виглядає життя австралійських аборигенів

Повсякденне життя австралійських аборигенів в об'єктиві фотографа Девіда Грея

Плем'я Yolngu австралійських аборигенів не дозволяє чужакам входити на території своєї резервації Туди можна потрапити тільки за спеціальним запрошенням. Одним з тих, кому це вдалося, був фотограф агентства Рейтер Девід Грей. Він спостерігав за життям корінних австралійців і супроводжував їх під час знаменитого полювання на крокодилів.



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Повсякденне життя австралійських аборигенів в об'єктиві фотографа Девіда Грея

Плем'я Yolngu австралійських аборигенів не дозволяє чужакам входити на території своєї резервації

Туди можна потрапити тільки за спеціальним запрошенням. Одним з тих, кому це вдалося, був фотограф агентства Рейтер Девід Грей.

Він спостерігав за життям корінних австралійців і супроводжував їх під час знаменитого полювання на крокодилів.

Аборигени із племені Yolngu є корінними жителями Австралії і народом з найстарішими традиціями на континенті. Зустріти їх можна в основному на території Арнем-Ленда - півострова, розташованого на півночі країни між Тиморським і Арафутським морями і затокою Карпентарія.

Джерело: telegraf.com.ua