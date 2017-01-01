Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні

Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, а маса тіла - всього-на-всього від 2 до 6 кг!

Найменші антилопи в світі дікдік або DIK-DIK (лат. MADOQUA SWAYNEI) були сфотографовані блогером з нікнеймом Maryika в африканській савані в Кенії, в національному парку Східне Цаво або TSAVO EAST. [GALLERY_BLOCK] Дікдік - рідкісний зразок вірності тварин в дикій природі, вони все життя живуть тільки постійними парами, зазначає maryika.



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Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, а маса тіла - всього-на-всього від 2 до 6 кг!

Найменші антилопи в світі дікдік або DIK-DIK (лат. MADOQUA SWAYNEI) були сфотографовані блогером з нікнеймом Maryika в африканській савані в Кенії, в національному парку Східне Цаво або TSAVO EAST.

Дікдік - рідкісний зразок вірності тварин в дикій природі, вони все життя живуть тільки постійними парами, зазначає maryika.

Ці крихітки практично непомітні в траві і низькорослому чагарнику і майстерно зливаються з навколишнім середовищем. У забарвленні шерсті переважають різні відтінки світлого сіро-коричневого і бурого кольору - таке забарвлення допомагає карликовим антилопам бути практично невидимими на тлі навколишнього ландшафту.

Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, висота - 30-35 см, а маса тіла дорослої особини всього-на-всього від 2 до 6 кг! Незважаючи на свої лялькові розміри і зовнішній вигляд, ці тварини мають досить бойовий характер!

Джерело: telegraf.com.ua