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    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні

    Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, а маса тіла - всього-на-всього від 2 до 6 кг!
    Найменші антилопи в світі дікдік або DIK-DIK (лат. MADOQUA SWAYNEI) були сфотографовані блогером з нікнеймом Maryika в африканській савані в Кенії, в національному парку Східне Цаво або TSAVO EAST. [GALLERY_BLOCK] Дікдік - рідкісний зразок вірності тварин в дикій природі, вони все життя живуть тільки постійними парами, зазначає maryika.
    • Сьогодні, 14:35
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    Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, а маса тіла - всього-на-всього від 2 до 6 кг!

    Найменші антилопи в світі дікдік або DIK-DIK (лат. MADOQUA SWAYNEI) були сфотографовані блогером з нікнеймом Maryika в африканській савані в Кенії, в національному парку Східне Цаво або TSAVO EAST.

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    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні
    Чарівні знімки найменшої антилопи світу, яка може поміститися на людській долоні

    Дікдік - рідкісний зразок вірності тварин в дикій природі, вони все життя живуть тільки постійними парами, зазначає maryika.

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    Ці крихітки практично непомітні в траві і низькорослому чагарнику і майстерно зливаються з навколишнім середовищем. У забарвленні шерсті переважають різні відтінки світлого сіро-коричневого і бурого кольору - таке забарвлення допомагає карликовим антилопам бути практично невидимими на тлі навколишнього ландшафту.

    Довжина тіла мініатюрної антилопи від 45 до 80 см, висота - 30-35 см, а маса тіла дорослої особини всього-на-всього від 2 до 6 кг! Незважаючи на свої лялькові розміри і зовнішній вигляд, ці тварини мають досить бойовий характер!

    Джерело: telegraf.com.ua

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