Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
- Сьогодні, 14:17
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25 дивовижних дерев, які вижили не зважаючи ні на що
Дерева на планеті Земля існують близько 370 мільйонів років і покривають приблизно 30% поверхні.
Дерева можуть рости на вершинах кам'янистих майданчиків, між двома скелями, всередині тунелів або навіть виростають один з одного.
До вашої уваги добірка фото для тих, хто хоча б раз задумувався як вони вижили так довго.
Враховуючи, що рослини виробляють для людей кисень, той факт, що вони настільки стійкі дуже радує.
Джерело: Gazeta.ua