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    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо

    25 дивовижних дерев, які вижили не зважаючи ні на що
    Дерева на планеті Земля існують близько 370 мільйонів років і покривають приблизно 30% поверхні. Дерева можуть рости на вершинах кам'янистих майданчиків, між двома скелями, всередині тунелів або навіть виростають один з одного. [GALLERY_BLOCK] До вашої уваги добірка фото для тих, хто хоча б раз задумувався як вони вижили так довго.
    • Сьогодні, 14:17
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    25 дивовижних дерев, які вижили не зважаючи ні на що

    Дерева на планеті Земля існують близько 370 мільйонів років і покривають приблизно 30% поверхні.

    Дерева можуть рости на вершинах кам'янистих майданчиків, між двома скелями, всередині тунелів або навіть виростають один з одного.

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    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо
    Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо

    До вашої уваги добірка фото для тих, хто хоча б раз задумувався як вони вижили так довго.

    Враховуючи, що рослини виробляють для людей кисень, той факт, що вони настільки стійкі дуже радує.

    Джерело: Gazeta.ua

    земля
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