Дивовижні дерева, які ростуть навіть там, де це неможливо

25 дивовижних дерев, які вижили не зважаючи ні на що

Дерева на планеті Земля існують близько 370 мільйонів років і покривають приблизно 30% поверхні. Дерева можуть рости на вершинах кам'янистих майданчиків, між двома скелями, всередині тунелів або навіть виростають один з одного. [GALLERY_BLOCK] До вашої уваги добірка фото для тих, хто хоча б раз задумувався як вони вижили так довго.



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25 дивовижних дерев, які вижили не зважаючи ні на що

Дерева на планеті Земля існують близько 370 мільйонів років і покривають приблизно 30% поверхні.

Дерева можуть рости на вершинах кам'янистих майданчиків, між двома скелями, всередині тунелів або навіть виростають один з одного.

До вашої уваги добірка фото для тих, хто хоча б раз задумувався як вони вижили так довго.

Враховуючи, що рослини виробляють для людей кисень, той факт, що вони настільки стійкі дуже радує.

Джерело: Gazeta.ua