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    Фото

    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії

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    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії

    Фотограф Доріан подорожує Італією, щоб фотографути дивовижні вуличні пейзажі

    Талановитий фотограф, режисер і візуальний художник Доріан Пеллумбі (Dorian Pellumbi) народився в Корч (Албанія) а в даний час живе і працює в Болоньї (Італія). Він займається ландшафтною і вуличною фотографією.

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    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії
    Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії

    Доріан подорожує Італією, щоб фотографути дивовижні вуличні пейзажі. На його сторінку в Instagram підписані більше 144 000 чоловік.

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