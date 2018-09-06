Дивовижні вуличні світлини Італії, зроблені талановитим фотографом з Албанії



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Фотограф Доріан подорожує Італією, щоб фотографути дивовижні вуличні пейзажі

Талановитий фотограф, режисер і візуальний художник Доріан Пеллумбі (Dorian Pellumbi) народився в Корч (Албанія) а в даний час живе і працює в Болоньї (Італія). Він займається ландшафтною і вуличною фотографією.

Доріан подорожує Італією, щоб фотографути дивовижні вуличні пейзажі. На його сторінку в Instagram підписані більше 144 000 чоловік.