Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
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Очікується, що близько 70 000 чоловік відвідають захід, демонструючи екстравагантні костюми
26 серпня в пустелі Блек-Рок, штат Невада (США), стартував знаменитий фестиваль Burning Man (Палаюча людина).
Варто зазначити, що організатори були змушені закрити вхід на кілька годин через екстремальну погоду.
Очікується, що близько 70 000 чоловік відвідають захід, демонструючи екстравагантні костюми. Сам ж тижневий фестиваль триватиме до 3 вересня.