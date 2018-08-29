  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018

    • Розсилка
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018

    Очікується, що близько 70 000 чоловік відвідають захід, демонструючи екстравагантні костюми

    26 серпня в пустелі Блек-Рок, штат Невада (США), стартував знаменитий фестиваль Burning Man (Палаюча людина).

    Варто зазначити, що організатори були змушені закрити вхід на кілька годин через екстремальну погоду.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018
    Екстравагантні та неординарні фото з фестивалю Burning Man 2018

    Очікується, що близько 70 000 чоловік відвідають захід, демонструючи екстравагантні костюми. Сам ж тижневий фестиваль триватиме до 3 вересня.

    США фестиваль чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ