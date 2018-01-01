Фото, які позбавляють мови. Неймовірні світлини з архіву National Geographic

Фотографії National Geographic завжди вражають цікавими сюжетами та технікою виконання.

Варто відзначити, що в архівах спільноти зберігається маса прекрасних знімків. Деякі не просто варті тисячі слів, але і позбавляють дару мови. [GALLERY_BLOCK] Національне географічне товариство (англ. National Geographic Society) — одна з найбільших наукових і освітніх організацій. Було



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Cвітлини з архіву National Geographic

Фотографії National Geographic завжди вражають цікавими сюжетами та технікою виконання.

Варто відзначити, що в архівах спільноти зберігається маса прекрасних знімків. Деякі не просто варті тисячі слів, але і позбавляють дару мови.

Національне географічне товариство (англ. National Geographic Society) — одна з найбільших наукових і освітніх організацій. Було засноване 27 січня 1888 року у Вашингтоні, США.

Національне географічне товариство видає ряд часописів, найвідомішим з яких є National Geographic (журнал), перший номер якого вийшов у жовтні 1888 році. З 1997 року товариство випускає відеопередачі для телеканалу National Geographic Channel. Товариство також спонсорує дослідницьку діяльність.

Джерело: cameralabs.org