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    Фото, які вражають. Фантастичні світлини тварин, які незабаром можуть зникнути

    Фотограф хоче нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити
    Британський фотограф Тім Флах (Tim Flach) останні два роки провів у поїздках по місцях проживання диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Його проект «Зникаючі» (Endangered) - це близький погляд на рідкісні види, існування яких може незабаром припинитися. [GALLERY_BLOCK] На знімках Тіма Флах широкий спектр
    • Сьогодні, 16:26
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    Сніжний барс
    Сніжний барс

    Фотограф хоче нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити

    Британський фотограф Тім Флах (Tim Flach) останні два роки провів у поїздках по місцях проживання диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Його проект «Зникаючі» (Endangered) - це близький погляд на рідкісні види, існування яких може незабаром припинитися.

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    Сайга
    Білий ведмідь
    філіппінський орел
    Гіацинтовий ара
    Сніжний барс
    Африканський слон
    Піренейська рись
    Гепард з дитинчатами
    Котячий лемур
    Ангонока
    Панголін
    Червона панда
    світлячки
    Бегемот
    японський журавель
    Велика панда
    Золота кирпата мавпа
    Тамарин
    Китоглав (королівська чапля)
    Морський ангел
    Північний білий носоріг
    Саблерога антилопа
    Малий солдатський ара
    Європейська медоносна бджола
    Єгипетський стерв'ятник
    Західна рівнинна горила
    Бронзова акула-молот
    синьогорлий ара
    Носач
    Гангський гавіал
    тритон
    морська ігуана
    Жовтоока деревна жаба
    Білий орикс
    білуга
    Деревна жаба філломедузи-лемур
    Чорний рінопітек
    Гладколобий кайман
    Яйця жовтоокої деревної жаби
    бурий стерв'ятник
    бурий стерв'ятник
    Європейський протей
    сіамський крокодил

    На знімках Тіма Флах широкий спектр біорізноманіття - від усім відомих видів (білий ведмідь, сніжний барс, гепард) до екзотичних звірів, які могли б виявитися персонажами фантастичних фільмів (cайга, протей, філіппінський орел).

    Фотограф цією працею хотів нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити. Чисельність деяких з них скоротилася в результаті руйнування їх місця існування. Інші зникають через полювання, браконьєрствj та продажу на чорному ринку.

    Джерело: cameralabs.org

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