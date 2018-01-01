Фото, які вражають. Фантастичні світлини тварин, які незабаром можуть зникнути

Фотограф хоче нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити

Британський фотограф Тім Флах (Tim Flach) останні два роки провів у поїздках по місцях проживання диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Його проект «Зникаючі» (Endangered) - це близький погляд на рідкісні види, існування яких може незабаром припинитися. [GALLERY_BLOCK] На знімках Тіма Флах широкий спектр



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Сніжний барс

Фотограф хоче нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити

Британський фотограф Тім Флах (Tim Flach) останні два роки провів у поїздках по місцях проживання диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Його проект «Зникаючі» (Endangered) - це близький погляд на рідкісні види, існування яких може незабаром припинитися.

На знімках Тіма Флах широкий спектр біорізноманіття - від усім відомих видів (білий ведмідь, сніжний барс, гепард) до екзотичних звірів, які могли б виявитися персонажами фантастичних фільмів (cайга, протей, філіппінський орел).

Фотограф цією працею хотів нагадати громадськості про проблеми, з якими стикаються тварина, щоб вижити. Чисельність деяких з них скоротилася в результаті руйнування їх місця існування. Інші зникають через полювання, браконьєрствj та продажу на чорному ринку.

Джерело: cameralabs.org