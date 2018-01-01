Фото, які вражають. Якісні кольорові світлини війни у В'єтнамі

США під час війни втратили загиблими 58286 американських військових

Пропонуємо вашій увазі якісні кольорові фотографії В'єтнамської війни, що стала однією з найбільш кровопролитних воєн другої половини 20 століття. На фото, зокрема, зображені американські військові, а також військова техніка США, [GALLERY_BLOCK] В'єтнамська війна (1959—1975) — війна між комуністичним Північним



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Війна у В'єтнамі

США під час війни втратили загиблими 58286 американських військових

Пропонуємо вашій увазі якісні кольорові фотографії В'єтнамської війни, що стала однією з найбільш кровопролитних воєн другої половини 20 століття.

На фото, зокрема, зображені американські військові, а також військова техніка США,

В'єтнамська війна (1959—1975) — війна між комуністичним Північним В'єтнамом (підтримуваним СРСР та КНР) і Південним В'єтнамом (підтримуваним США, Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю тощо).

Війна почалася як неоголошена терористична та диверсійна «партизанська» війна з боку комуністичного режиму Північного В'єтнаму у Південному В'єтнамі засланими з Півночі диверсійними загонами. Надалі до неї офіційно на державному рівні приєдналися Північний В'єтнам, США та інші країни.

Таким чином, з боку Північного В'єтнаму, Китаю та СРСР — це була агресивна загарбницька війна за поширення «комунізму», за ліквідацію демократичного ладу загального добробуту та суспільства прав людини та поширення диктатури на теренах всього В'єтнаму та взагалі Індокитаю та Південно-Східної Азії; з боку Південного В'єтнаму — це була оборонна війна за збереження незалежності та правової держави.

США під час війни втратили загиблими 58286 американських військових та ще 153303 дістали поранення, в ці цифри входять втрати з усіх причин, зокрема й небойових. У полон потрапило за різними даними від 725 до 837 американців, з яких від 65 до 116 померли в ньому. Станом на 2 червня 2013 року, ще 1645 чоловік вважаються зниклими безвісти, після війни таких було 2646.

Джерело: trinixy.ru