Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
- Сьогодні, 16:20
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Протягом останніх семи років фотограф Стів Гаррінгтон провів безліч годин, фотографуючи океанічні явища навколо одного маяка в Портколі, Уельс
Сам по собі маяк, побудований в 1860 році, досить звичайний, нічим не примітний. Але незвичайними є явища, що розгортаються навколо нього, наприклад, штормові хвилі, що прямують з Бристольської затоки.
Дивовижно, що споруда стоїть на протязі стількох років. Наскільки величні хвилі поруч з маяком, можна переконатися з фотографій Стіва Гаррінгтона.
Джерело: cameralabs.org