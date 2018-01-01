Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк

Протягом останніх семи років фотограф Стів Гаррінгтон провів безліч годин, фотографуючи океанічні явища навколо одного маяка в Портколі, Уельс

Сам по собі маяк, побудований в 1860 році, досить звичайний, нічим не примітний. Але незвичайними є явища, що розгортаються навколо нього, наприклад, штормові хвилі, що прямують з Бристольської затоки. [GALLERY_BLOCK] Дивовижно, що споруда стоїть на протязі стількох років. Наскільки величні хвилі поруч з маяком, можна переконатися з



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Протягом останніх семи років фотограф Стів Гаррінгтон провів безліч годин, фотографуючи океанічні явища навколо одного маяка в Портколі, Уельс

Сам по собі маяк, побудований в 1860 році, досить звичайний, нічим не примітний. Але незвичайними є явища, що розгортаються навколо нього, наприклад, штормові хвилі, що прямують з Бристольської затоки.

Дивовижно, що споруда стоїть на протязі стількох років. Наскільки величні хвилі поруч з маяком, можна переконатися з фотографій Стіва Гаррінгтона.

Джерело: cameralabs.org