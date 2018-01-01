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    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк

    Протягом останніх семи років фотограф Стів Гаррінгтон провів безліч годин, фотографуючи океанічні явища навколо одного маяка в Портколі, Уельс
    Сам по собі маяк, побудований в 1860 році, досить звичайний, нічим не примітний. Але незвичайними є явища, що розгортаються навколо нього, наприклад, штормові хвилі, що прямують з Бристольської затоки. [GALLERY_BLOCK] Дивовижно, що споруда стоїть на протязі стількох років. Наскільки величні хвилі поруч з маяком, можна переконатися з
    • Сьогодні, 16:20
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    Протягом останніх семи років фотограф Стів Гаррінгтон провів безліч годин, фотографуючи океанічні явища навколо одного маяка в Портколі, Уельс

    Сам по собі маяк, побудований в 1860 році, досить звичайний, нічим не примітний. Але незвичайними є явища, що розгортаються навколо нього, наприклад, штормові хвилі, що прямують з Бристольської затоки.

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    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк
    Фотограф роками знімав величезні штормові хвилі, що розбиваються об маяк

    Дивовижно, що споруда стоїть на протязі стількох років. Наскільки величні хвилі поруч з маяком, можна переконатися з фотографій Стіва Гаррінгтона.

    Джерело: cameralabs.org

    фотограф
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