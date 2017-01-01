Гори, фіорди та льодовики. Яскраві кольорові листівки Норвегії 1880-х років
- Сьогодні, 16:32
-
Розсилка
Листівки із зображенням гір, фіордів, льодовиків і міст Норвегії в кінці 19-го століття випустила фірма Detroit Publishing Company
Для їх виготовлення використовували процес фотохром (Photochrom), винайдений в 1880-х роках співробітником швейцарської поліграфічної компанії.
Отримані кольорові зображення, за якістю значно перевершували картинки, розфарбовані вручну. Реалістичність кольору для тих часів здавалася воістину вражаючою.
Джерело: Super Cool Pics