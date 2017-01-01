Гори, фіорди та льодовики. Яскраві кольорові листівки Норвегії 1880-х років

Листівки із зображенням гір, фіордів, льодовиків і міст Норвегії в кінці 19-го століття випустила фірма Detroit Publishing Company

Для їх виготовлення використовували процес фотохром (Photochrom), винайдений в 1880-х роках співробітником швейцарської поліграфічної компанії. [GALLERY_BLOCK] Отримані кольорові зображення, за якістю значно перевершували картинки, розфарбовані вручну. Реалістичність кольору для тих часів здавалася воістину вражаючою.