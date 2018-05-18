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    Хода, мітинги й молитви. Як згадували про депортацію кримських татар до анексії півострова

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    <span>2010 рік. Напис на транспаранті: &laquo;18 травня &ndash;&nbsp;день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу&raquo;</span>
    2010 рік. Напис на транспаранті: «18 травня – день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу»

    Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом

    Підконтрольна Кремлю влада Криму не дає дозволу на проведення пам'ятних мітингів 18 травня, у той час як до анексії півострова Росією щороку згадати про жертв депортації кримських татар приходили тисячі людей.

    На щорічних мітингах у Сімферополі люди покладали квіти до монументів, брали участь у колективних молитвах і проводили ходу.

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    Джерело: Крим.Реалії

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