Хода, мітинги й молитви. Як згадували про депортацію кримських татар до анексії півострова
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2010 рік. Напис на транспаранті: «18 травня – день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу»
Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидомПідконтрольна Кремлю влада Криму не дає дозволу на проведення пам'ятних мітингів 18 травня, у той час як до анексії півострова Росією щороку згадати про жертв депортації кримських татар приходили тисячі людей.
На щорічних мітингах у Сімферополі люди покладали квіти до монументів, брали участь у колективних молитвах і проводили ходу.
Щорічно 18 травня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова до Середньої Азії. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.
Джерело: Крим.Реалії