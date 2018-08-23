«Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі



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Улюблений елемент у творчості Рінко Каваучі - це світло

Справжня краса криється в простих речах - саме так можна коротко описати роботи Рінко Каваучі. Звичні, банальні і рутинні речі в об'єктиві Рінко наповнюються ніжністю і особливим шармом.

Рінко Каваучі народилася в Японії, де й наразі вона живе і творить. Спочатку Рінко працювала в сфері комерційної фотографії, але потім повністю сконцентрувалася на своєму мистецтві. Тепер її роботи можна знайти в музеях Амстердама, Сан-Франциско і Токіо. На рахунку Рінко вже 4 книги з фотографіями, і на цьому автор не збирається зупинятися.

Улюблений елемент у творчості Рінко - це світло.Талановита Каваучі зачарована світлом і роздає його всім своїм глядачам.

Джерело: cameralabs.org