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    Фото

    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі

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    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі

    Улюблений елемент у творчості Рінко Каваучі - це світло

    Справжня краса криється в простих речах - саме так можна коротко описати роботи Рінко Каваучі. Звичні, банальні і рутинні речі в об'єктиві Рінко наповнюються ніжністю і особливим шармом.

    Рінко Каваучі народилася в Японії, де й наразі вона живе і творить. Спочатку Рінко працювала в сфері комерційної фотографії, але потім повністю сконцентрувалася на своєму мистецтві. Тепер її роботи можна знайти в музеях Амстердама, Сан-Франциско і Токіо. На рахунку Рінко вже 4 книги з фотографіями, і на цьому автор не збирається зупинятися.

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    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі
    «Хокку, зняті на камеру». Неймовірні фотографії японки Рінко Каваучі

    Улюблений елемент у творчості Рінко - це світло.Талановита Каваучі зачарована світлом і роздає його всім своїм глядачам.

    Джерело: cameralabs.org

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