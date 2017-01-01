Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас

Джоел Стренфелд - 72-річний фотограф, який прославився чудовими великоформатними документальними знімками Сполучених Штатів

Джоель Стренфелд отримав ступінь бакалавра в Дартмутському коледжі, а в 1970 році почав знімати кольорові фотографії, вивчивши теорію кольору Йоханнеса Іттена і Йозефа Альберса. Він опублікував декілька фотокниг. Найвідоміша з них - «Американські перспективи», випущена в 1987 році. У ній фотограф досліджує, як під впливом людини