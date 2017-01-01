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    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас

    Джоел Стренфелд - 72-річний фотограф, який прославився чудовими великоформатними документальними знімками Сполучених Штатів
    Джоель Стренфелд отримав ступінь бакалавра в Дартмутському коледжі, а в 1970 році почав знімати кольорові фотографії, вивчивши теорію кольору Йоханнеса Іттена і Йозефа Альберса. Він опублікував декілька фотокниг. Найвідоміша з них - «Американські перспективи», випущена в 1987 році. У ній фотограф досліджує, як під впливом людини
    • Сьогодні, 15:41
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    Джоел Стренфелд - 72-річний фотограф, який прославився чудовими великоформатними документальними знімками Сполучених Штатів

    Джоель Стренфелд отримав ступінь бакалавра в Дартмутському коледжі, а в 1970 році почав знімати кольорові фотографії, вивчивши теорію кольору Йоханнеса Іттена і Йозефа Альберса.

    Він опублікував декілька фотокниг. Найвідоміша з них - «Американські перспективи», випущена в 1987 році. У ній фотограф досліджує, як під впливом людини змінюються ландшафти Сполучених Штатів, не намагаючись прикрасити похмурі пейзажі або міста.

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    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас
    Інша Америка. Неймовірні фотографії, які зображують США без прикрас

    Джерело: cameralabs.org

    США
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