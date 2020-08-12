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    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії

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    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії

    Спочатку фотограф працював переважно з людьми, але потім переключився на тварин

    Малайзійський фотограф Джимі Чунг (Jaemy Choong) називає себе «ентузіастом поп-культури» - він уже кілька років веде інстаграм, де поєднує постери до голлівудських фільмів з «реальним світом».

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    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії
    Коти, собаки та постери з фільмів: курйозні колажі фотографа з Малайзії

    Перші роботи Чунг почав публікувати ще в 2014 році, тоді ж на нього вперше звернули увагу західні ЗМІ.

    До 2016 року фотограф працював в основному з людьми, але потім переключився на тварин.

    ЗМІ фотограф
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