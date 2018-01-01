Кожне фото - шедевр. Неймовірні світлини пейзажів Північної Європи

Простори фіордів Норвегії і старовинні замки Німеччини, дика природа Скандинавії і лаконічна архітектура Данії - зібрані в цій добірці

Бельгієць Мішель Пітерс (Michiel Pieters) є визнаним мастром пейзажної фотографії. Свою пристрасть до зйомки він відкрив під час подорожі по просторах Нової Зеландії. Зараз же Мішель в основному подорожує по найпівнічнішим країнах і містах Європи, роблячи приголомшливі фото пейзажів. [GALLERY_BLOCK]