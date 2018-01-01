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    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів

    Не настільки багато місць на світі, які так підходять для вуличної фотографії, як Японія
    Неонові вулиці Токіо, Осаки та інших великих міст створюють відмінну атмосферу для нічної зйомки. Ці кадри належать різним вуличним фотографам, у тому числі відомим, таким як Масасі Вакуї і Такасі Ясуї. Якщо ви ніколи не були в Країні сонця, що сходить, то після цієї добірки вам обов'язково захочеться туди потрапити. А навіть якщо й були, то
    • Сьогодні, 18:07
    • Розсилка
    Японія
    Японія

    Не настільки багато місць на світі, які так підходять для вуличної фотографії, як Японія

    Неонові вулиці Токіо, Осаки та інших великих міст створюють відмінну атмосферу для нічної зйомки.

    Ці кадри належать різним вуличним фотографам, у тому числі відомим, таким як Масасі Вакуї і Такасі Ясуї. Якщо ви ніколи не були в Країні сонця, що сходить, то після цієї добірки вам обов'язково захочеться туди потрапити. А навіть якщо й були, то неодмінно захочеться повернутися.

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    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів
    Країна сонця, що сходить. Фантастична Японія очима вуличних фотографів


    Джерело: Super Cool Pics

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