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    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі

    Ідея проекту виникла, коли його автор відвідав антикварний музей
    Комерційний та рекламний фотограф Ренан Віана вигадав проект «Маленькі люди». Він фотографує фігурки 2-сантиметрових чоловічків у незвичайних постановках серед звичайних речей. [GALLERY_BLOCK] Ідея проекту виникла, коли відвідав антикварний музей. Із того часу фотограф регулярно робить знімки та виставляє їх у своєму
    • Сьогодні, 12:36
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    Фотопроект Маленькі люди
    Фотопроект Маленькі люди

    Ідея проекту виникла, коли його автор відвідав антикварний музей

    Комерційний та рекламний фотограф Ренан Віана вигадав проект «Маленькі люди». Він фотографує фігурки 2-сантиметрових чоловічків у незвичайних постановках серед звичайних речей.

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    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі
    Маленькі люди. Фотограф робить знімки двосантиметрових чоловічків у великому світі

    Ідея проекту виникла, коли відвідав антикварний музей. Із того часу фотограф регулярно робить знімки та виставляє їх у своєму акаунті Іnstagram.

    «Я знайшов коробку з мініатюрами. Мене вразила досконалість деталей. Ідея для фотографій з'явилися моментально. Прийшовши додому, почав вивчати цю тему і я побачив фантастичні роботи фотографів зі всього світу, - розповідає Ренан Віана. - Потім вирішив використовувати іграшки для реалізації проекту - «зменшував людей» і занурював їх у незвичайні сцени, уявляючи, ніби це справді маленькі люди потрапили у світ великих речей».

    Джерело: Gazeta.ua

    фотограф музей
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