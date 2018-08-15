  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії

    • Розсилка
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії

    Десятки рейнджерів прибирають сміття з пляжу, але у них не вистачає ресурсів, щоб постійно очищати берегову лінію

    У Facebook розмістили світлини з купами сміття, вимитого на узбережжі одного з пляжів Австралії. Одноразові поліетиленові пакети, пляшки та інше сміття валяються уздовж всієї берегової лінії.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії
    Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії

    Це викликано тим, що сезон мусонів в Індонезії змушує сміття подорожувати по Тиморському морю, і під час зими в Австралії вітри приносять його до західного побережжя.

    Десятки рейнджерів прибирають сміття з пляжу, але у них не вистачає ресурсів, щоб постійно очищати берегову лінію.

    Читайте також
    екологія Австралія сміття Індонезія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ