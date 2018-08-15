Мандрівка сміття морем. Як пластикові відходи з Індонезії руйнують берегову лінію Австралії



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Десятки рейнджерів прибирають сміття з пляжу, але у них не вистачає ресурсів, щоб постійно очищати берегову лінію

У Facebook розмістили світлини з купами сміття, вимитого на узбережжі одного з пляжів Австралії. Одноразові поліетиленові пакети, пляшки та інше сміття валяються уздовж всієї берегової лінії.

Це викликано тим, що сезон мусонів в Індонезії змушує сміття подорожувати по Тиморському морю, і під час зими в Австралії вітри приносять його до західного побережжя.

Десятки рейнджерів прибирають сміття з пляжу, але у них не вистачає ресурсів, щоб постійно очищати берегову лінію.