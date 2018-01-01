Майбутнє, яке вже поруч. Як виглядають новітні фургони з вертолітними майданчиками

Площа кожного трейлера складає 32,5 кв. м, що можна порівняти з квартирою середнього розміру

На ринку трейлерів з'явилися відразу дві моделі, які відрізняються від всіх своїх попередників розкішним виглядом. Головна родзинка таких машин - наявність вертолітного майданчика на даху. У продаж випустили оновлені версії трейлерів Furrion Elysium і Hercules-Limitless, які цілком можуть претендувати на першість у своїй лінійці. Створила ці



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Площа кожного трейлера складає 32,5 кв. м, що можна порівняти з квартирою середнього розміру

На ринку трейлерів з'явилися відразу дві моделі, які відрізняються від всіх своїх попередників розкішним виглядом. Головна родзинка таких машин - наявність вертолітного майданчика на даху.

У продаж випустили оновлені версії трейлерів Furrion Elysium і Hercules-Limitless, які цілком можуть претендувати на першість у своїй лінійці. Створила ці будинки на колесах компанія Lifestyle Technology Furrion. Фургони не тільки оновили: їх оснастили безліччю інноваційних технологій. Так що тепер такі машини можна по праву порівнювати з яхтами.

Площа кожного трейлера складає 32,5 кв. м, що можна порівняти з квартирою середнього розміру. Усередині розміщуються кухня, санвузол, спальне місце і навіть гостьова кімната.

Джерело: trinixy.ru