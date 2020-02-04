Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
Степан Бандера у сучасному образі
Фото: Назар Дубів
«Якби відомі українські історичні постаті стали модниками у 2020 році», - підписав свої роботи автор.
Мешканець Івано-Франківська Назар Дубів оприлюднив серію фоторобіт з видатними українцями у сучасному вбранні.
Фото чоловік виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Якби відомі українські історичні постаті стали модниками у 2020 році», - підписав свої роботи автор.
На світлинах, зокрема, зображені Степан Бандера, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький та Григорій Сковорода.
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