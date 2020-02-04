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    Фото

    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)

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    Степан Бандера у сучасному образі - Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Степан Бандера у сучасному образі
    Фото: Назар Дубів

    «Якби відомі українські історичні постаті стали модниками у 2020 році», - підписав свої роботи автор.

    Мешканець Івано-Франківська Назар Дубів оприлюднив серію фоторобіт з видатними українцями у сучасному вбранні.

    Фото чоловік виклав на своїй сторінці у Facebook.

    «Якби відомі українські історичні постаті стали модниками у 2020 році», - підписав свої роботи автор.

    На світлинах, зокрема, зображені Степан Бандера, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький та Григорій Сковорода.

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    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)
    Мешканець Франківська осучаснив відомих українських діячів (фото)

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