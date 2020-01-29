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    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії

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    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії

    «Все, що здається дещо відмінним від його первісної форми, може бути ілюзією або може вивести вас з ілюзії, в якій ви живете»

    Кордон між ілюзією і реальністю цілком може бути вельми розмитим. І це своїми роботами доводить візажист Дейн Юн (Dain Yoon), яка використовує своє обличчя як полотно для нанесення неймовірних оптичних ілюзій, які можуть дуже сильно викривити ваш розум.

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    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії
    Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії

    «Причина, зо якої я почала створювати ілюзії, полягає в тому, що я вірю, що люди живуть в ілюзіях. Люди сприймають все по-своєму - суб'єктивно. Мої ж ілюзії спотворюють реальність і сприйняття», - розповідає Дейн.

    «Багато людей думають, що ілюзія означає обман людей, але я так не думаю. Я не вважаю, що ілюзія - це обов'язково обман, її я вважаю більш широкою концепцією. Я думаю, що все, що здається дещо відмінним від його первісної форми, може бути ілюзією або може вивести вас з ілюзії, в якій ви живете», - пояснила художниця.

    мистецтво
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