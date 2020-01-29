Художниця перетворює своє обличчя на полотно, щоб створювати фантастичні оптичні ілюзії



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«Все, що здається дещо відмінним від його первісної форми, може бути ілюзією або може вивести вас з ілюзії, в якій ви живете»

Кордон між ілюзією і реальністю цілком може бути вельми розмитим. І це своїми роботами доводить візажист Дейн Юн (Dain Yoon), яка використовує своє обличчя як полотно для нанесення неймовірних оптичних ілюзій, які можуть дуже сильно викривити ваш розум.

«Причина, зо якої я почала створювати ілюзії, полягає в тому, що я вірю, що люди живуть в ілюзіях. Люди сприймають все по-своєму - суб'єктивно. Мої ж ілюзії спотворюють реальність і сприйняття», - розповідає Дейн.

«Багато людей думають, що ілюзія означає обман людей, але я так не думаю. Я не вважаю, що ілюзія - це обов'язково обман, її я вважаю більш широкою концепцією. Я думаю, що все, що здається дещо відмінним від його первісної форми, може бути ілюзією або може вивести вас з ілюзії, в якій ви живете», - пояснила художниця.