Мікс науки, мистецтва та IT. Фоторепортаж з фестивалю винахідників Lviv Mini Maker Faire

У львівському Центрі Андрея Шептицького та Трапезній УКУ пройшов другий Lviv Mini Maker Faire – фестиваль-ярмарок винахідників, творців, інженерів та мейкерів для всієї родини

Фестиваль технологій, винахідництва та креативності, свято руху «мейкерів», що проходить по всьому світу більше 10 років, а в США набув масштабу національного тренду. У Львові подібний фестиваль пройшов вдруге. Мікс науки, мистецтва, IT, ремесел, зустріч технічних ентузіастів будь-якого віку, хоббістів, інженерів, наукових клубів,



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Фото: Євген Кравс Lviv Mini Maker Faire

У львівському Центрі Андрея Шептицького та Трапезній УКУ пройшов другий Lviv Mini Maker Faire – фестиваль-ярмарок винахідників, творців, інженерів та мейкерів для всієї родини

Фестиваль технологій, винахідництва та креативності, свято руху «мейкерів», що проходить по всьому світу більше 10 років, а в США набув масштабу національного тренду. У Львові подібний фестиваль пройшов вдруге. Мікс науки, мистецтва, IT, ремесел, зустріч технічних ентузіастів будь-якого віку, хоббістів, інженерів, наукових клубів, авторів, художників, студентів. Сімейне свято, де будь-хто, незалежно від віку, міг навчитися робити щось нове: від глиняного посуду та скляних виробів до моделей ракет, простих мікросхем та роботів.

У програмі ярмарку інтерактивна зона Bosch, де завдяки найкращим інструментам можна буде зробити що завгодно;

зона проектів Факультету Прикладних наук УКУ

школи робототехніки та програмування;

хімічні та фізичні експерименти;

город на підвіконні, гідропоніка;

гуртки моделювання;

роботи, дрони, 3D-друк, зелена енергія;

класичні ремесла (метал, дерево, глина, тощо);

зварювання, пайка, користування інструментами;

мистецтво, музика і зйомки (акустика, інструменти, технології); В рамках Lviv Mini Maker Faire відбувся ряд лекцій. Cеред яких: «Яким технологіям варто приділити увагу сьогодні, щоб мати роботу завтра, коли роботи будуть робити за нас ще більше» Олеся Добосевича з Факультетe Прикладних Наук УКУ, «Розумний район. Навіщо це потрібно місту» заступника міського голови з розвитку Андрія Москаленка, «Як мейкеру отримати задоволення та дохід від хобі» бізнес-тренера Лариси Овчарук та «Як займатися SMM, коли у команді вас менше двох» Юрія Слепко (Kinsly Brand Studio).

Джерело: блог Євгена Кравса