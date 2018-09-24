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    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому

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    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому

    Пропонуємо вам переглянути фото Венеції 1900 року.

    На світлинах охайне місто без натовпів туристів. Але зараз Венеція входить до переліку найромантичніших міст світу. Сюди часто приїздять освідчитись, на медовий місяць чи річницю весілля.

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    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому
    Місто на воді. Як виглядала Венеція 100 років тому

    Такий наплив гостей призводить до негативних наслідків, один із яких - сміття в місті. Останнім часом туристи нарікають, що місто стає брудним. За допомогою ретро-фото можна побачити його вигляд у минулому.

    Джерело: Gazeta.ua

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