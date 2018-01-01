Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
- Сьогодні, 15:40
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Київ 1950-х років
Саме таким рідне місто пам'ятають корінні кияни
У Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» були опубліковані світлини Києва 1950-х років.
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«Київ 1950-х. Справжній, старий, зі своєю унікальною енергетикою і атмосферою - на фотографіях піввікової давності. Саме таким місто пам'ятають корінні кияни», - йдеться у коментарі до світлин.
Джерело: Клуб Коренного Киевлянина