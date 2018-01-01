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    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років

    Саме таким рідне місто пам'ятають корінні кияни
    У Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» були опубліковані світлини Києва 1950-х років. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Київ 1950-х. Справжній, старий, зі своєю унікальною енергетикою і атмосферою - на фотографіях піввікової давності. Саме таким місто пам'ятають корінні кияни», - йдеться у коментарі до світлин.
    • Сьогодні, 15:40
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    Київ 1950-х років
    Київ 1950-х років

    Саме таким рідне місто пам'ятають корінні кияни

    У Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» були опубліковані світлини Києва 1950-х років.

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    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років
    Місто зі своєю унікальною енергетикою. Ностальгійні ретрофото Києва 1950-х років

    «Київ 1950-х. Справжній, старий, зі своєю унікальною енергетикою і атмосферою - на фотографіях піввікової давності. Саме таким місто пам'ятають корінні кияни», - йдеться у коментарі до світлин.

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

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