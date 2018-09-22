Молоді льотчики вперше тренувались пускати керовані ракети (фото)



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Особовий склад під час проведених льотно-методичних зборів показав високу майстерність

Льотний та інженерно-технічний склад 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних Сил України (Миргород) бере участь у льотно-методичних зборах з практичними стрільбами та пусками. Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вперше молодий льотний склад здійснив практичні пуски керованих ракет та за результатами даних пусків був гідно оцінений вищим керівництвом Повітряних сил ЗСУ.

За результатами практичних пусків льотний склад готовий в повному обсязі практично застосовувати зброю для оборони наших повітряних рубежів, сказано у повідомленнні.

За словами командира 831 бригади тактичної авіації, особовий склад бригади під час проведених льотно-методичних зборів показав високу майстерність та злагодженість дій при підготовці, забезпеченні та виконанні даного заходу, адже відомо, що перемога в повітрі кується на землі.