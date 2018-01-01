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    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США

    Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів
    У штаті Массачусетс (США) студія Holst Architecture і фірма DiMella Shaffer спроектували нову будівлю студентського гуртожитку. Споруда площею 9290 кв. метрів була побудована під впливом архітектури Нової Англії. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів.
    • Сьогодні, 17:37
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    Гуртожиток майбутнього у США
    Гуртожиток майбутнього у США

    Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів

    У штаті Массачусетс (США) студія Holst Architecture і фірма DiMella Shaffer спроектували нову будівлю студентського гуртожитку. Споруда площею 9290 кв. метрів була побудована під впливом архітектури Нової Англії.

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    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
    Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США

    Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів. Усередині інтер'єру високоефективні системи поєднуються з природним денним світлом. Декор виконаний з натуральних матеріалів в світлих тонах.

    Джерело: telegraf.com.ua

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