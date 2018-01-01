Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США

Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів

У штаті Массачусетс (США) студія Holst Architecture і фірма DiMella Shaffer спроектували нову будівлю студентського гуртожитку. Споруда площею 9290 кв. метрів була побудована під впливом архітектури Нової Англії. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів.