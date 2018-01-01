Мрія будь-якого студента. Як виглядає гуртожиток майбутнього у США
- Сьогодні, 17:37
-
Розсилка
Гуртожиток майбутнього у США
Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів
У штаті Массачусетс (США) студія Holst Architecture і фірма DiMella Shaffer спроектували нову будівлю студентського гуртожитку. Споруда площею 9290 кв. метрів була побудована під впливом архітектури Нової Англії.
Читайте також
Тут все створено для життя, комфортного спілкування і спільної роботи великої кількості студентів. Усередині інтер'єру високоефективні системи поєднуються з природним денним світлом. Декор виконаний з натуральних матеріалів в світлих тонах.
Джерело: telegraf.com.ua