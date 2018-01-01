На цих фотографіях є все. Як виглядали американські підлітки 1960-80-х років
- Сьогодні, 14:43
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Американські підлітки 1960-80-х років
«Я хотів показати, які вони», - сказав про свої фото Джозеф Сабо
Викладач фотографії та мистецтва в середній школі на Лонг-Айленді протягом 27 років і більше 20 років в Міжнародному центрі фотографії на Манхеттені - Джозеф Сабо фотографував американських підлітків протягом майже 20 років.
На цих фотографіях є все: емоції, туга, неспокійні бажання, сексуальність, незручність, позерство і щастя. Світ американської середньої школи, вулиць, автостоянок і пляжів. Підсумком стали дві книги фотографій - Almost Grown і Teenage.
«Я хотів показати, які вони», - сказав пізніше Джозеф Сабо.
Джерело: telegraf.com.ua