На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мітинг у Москві 10 серпня

Серед мітингувальників - репери Face, Кровосток, Loqiemean та Oxxxymiron

У Москві 10 серпня відбувається акція протесту через відмову зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори до міської думи столиці РФ.

Сьогоднішній мітинг за чесні вибори у Москві – третій за рахунком. Саме сьогоднішні протести присвячені свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи, розповідають російські ЗМІ.

На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron. Напередодні Oxxxymiron заявив, що це буде перший мітинг у його житті і закликав його фанатів вийти на вулицю разом із ним.

Як зазначає «Белый счетчик», о 14:00 на територію мітингу За свободу і справедливість у Москві пройшли 7,2 тис. участників. Підрахунок триває. Пропускають через рамки повільно, скупчилися великі черги. Люди скандують #пропускай.

«Главком» зібрав найяскравіші фото з сьогоднішнього мітингу у Москві.

Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.