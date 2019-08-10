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    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)

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    Мітинг у Москві 10 серпня - На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    Мітинг у Москві 10 серпня

    Серед мітингувальників - репери Face, Кровосток, Loqiemean та Oxxxymiron

    У Москві 10 серпня відбувається акція протесту через відмову зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори до міської думи столиці РФ.

    Сьогоднішній мітинг за чесні вибори у Москві – третій за рахунком. Саме сьогоднішні протести присвячені свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи, розповідають російські ЗМІ.

    На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron. Напередодні Oxxxymiron заявив, що це буде перший мітинг у його житті і закликав його фанатів вийти на вулицю разом із ним.

    Як зазначає «Белый счетчик», о 14:00 на територію мітингу За свободу і справедливість у Москві пройшли 7,2 тис. участників. Підрахунок триває. Пропускають через рамки повільно, скупчилися великі черги. Люди скандують #пропускай.

    «Главком» зібрав найяскравіші фото з сьогоднішнього мітингу у Москві.

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    Репер Oxxxymiron
    Репер Face
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)
    На мітинг у Москві вже зібрались більше 7 тис. людей, серед них - зірки шоу-бізнесу (фото, відео)

    Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.

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