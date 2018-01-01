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    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій

    На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських татар (за оцінками активістів кримськотатарського руху)
    Рідкісні фотографії 1943 року побуту і життя кримських татар в Криму зроблені за рік до початку сталінських репресій. [GALLERY_BLOCK] Фотографії опублікував Кримський блог. «Через рік, за наказом Сталіна, всіх кримських татар депортують за звинуваченням в колабораціонізмі. На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських
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    Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Як жили кримські татари до сталінських репресій

    На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських татар (за оцінками активістів кримськотатарського руху)

    Рідкісні фотографії 1943 року побуту і життя кримських татар в Криму зроблені за рік до початку сталінських репресій.

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    Фонтан в кримськотатарському селищі, 1943 рік
    Кримськотатарське селище Кутлак (Веселе), Крим, 1943 р
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Ринок в кримськотатарському селищі, 1943 рік
    Кримськотатарські торговці дерев'яними ложками на сімферопольському базарі, 1943 рік
    На сімферопольському базарі, 1943 рік
    Кримськотатарські діти грають на даху будинку, 1943 рік
    Кримськотатарський хлопчик ловить рибу, 1943 рік
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    На кримськотатарському кладовищі, 1943 рік
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
    Видобуток води з глибини 100 метрів за допомогою коня, 1943 рік
    Кримськотатарські хлопчики під час збору врожаю на полі, 1943 рік

    Фотографії опублікував Кримський блог.

    «Через рік, за наказом Сталіна, всіх кримських татар депортують за звинуваченням в колабораціонізмі. На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських татар (за оцінками активістів кримськотатарського руху). Згодом, депортація кримських татар була визнана незаконною і злочинною», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: Gazeta.ua

    Крим кримські татари історія СРСР
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