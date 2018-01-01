Напередодні страшної депортації. Як жили кримські татари до сталінських репресій
- Сьогодні, 11:51
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Як жили кримські татари до сталінських репресій
На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських татар (за оцінками активістів кримськотатарського руху)
Рідкісні фотографії 1943 року побуту і життя кримських татар в Криму зроблені за рік до початку сталінських репресій.
Фотографії опублікував Кримський блог.
«Через рік, за наказом Сталіна, всіх кримських татар депортують за звинуваченням в колабораціонізмі. На засланні загине від голоду і хвороб до 46% кримських татар (за оцінками активістів кримськотатарського руху). Згодом, депортація кримських татар була визнана незаконною і злочинною», - йдеться у повідомленні.
Джерело: Gazeta.ua