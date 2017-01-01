Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве

Шон подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе, який керував країною протягом 37 років, подав у відставку. Влада в країні переходить до рук колишнього віце-президента Еммерсона Мнангагви на прізвисько «Крокодил», у якого є син Шон. Шон Мнангагва нітрохи не соромиться демонструвати всім фотографії свого красивого життя, які він регулярно викладає в



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Шон подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе, який керував країною протягом 37 років, подав у відставку. Влада в країні переходить до рук колишнього віце-президента Еммерсона Мнангагви на прізвисько «Крокодил», у якого є син Шон.

Шон Мнангагва нітрохи не соромиться демонструвати всім фотографії свого красивого життя, які він регулярно викладає в Instagram. Незважаючи на те, що Батьківщина молодої людини є однією з найбідніших країн світу, він подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.

Джерело: trinixy.ru