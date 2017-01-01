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    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве

    Шон подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.
    Президент Зімбабве Роберт Мугабе, який керував країною протягом 37 років, подав у відставку. Влада в країні переходить до рук колишнього віце-президента Еммерсона Мнангагви на прізвисько «Крокодил», у якого є син Шон. Шон Мнангагва нітрохи не соромиться демонструвати всім фотографії свого красивого життя, які він регулярно викладає в
    • 24 Листопада, 15:27
    • Розсилка

    Шон подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.

    Президент Зімбабве Роберт Мугабе, який керував країною протягом 37 років, подав у відставку. Влада в країні переходить до рук колишнього віце-президента Еммерсона Мнангагви на прізвисько «Крокодил», у якого є син Шон.

    Шон Мнангагва нітрохи не соромиться демонструвати всім фотографії свого красивого життя, які він регулярно викладає в Instagram. Незважаючи на те, що Батьківщина молодої людини є однією з найбідніших країн світу, він подорожує приватними літаками, їздить на дорогих машинах і постійно фотографує чималі суми готівки.

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    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве
    Нащадок «Крокодила». Розкішне життя Шона Мнангагви, сина нового лідера Зімбабве

    Джерело: trinixy.ru

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