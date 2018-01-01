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    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині

    Добірка унікальних картин від польської художниці, що намальовані на дереві
    Патрисія - не просто випускниця школи мистецтв, вона змогла знайти справу, яка любить. Дівчина малює різноманітні картини на березовій і дубовій деревині. [GALLERY_BLOCK] Як зазначає сама Патрісія, її картини унікальні не тільки сюжетами, але і матеріалом, на якому виконані, адже кожен шматочок дерева - це неповторний окремий всесвіт.
    • Сьогодні, 17:03
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    Еко-картини
    Еко-картини

    Добірка унікальних картин від польської художниці, що намальовані на дереві

    Патрисія - не просто випускниця школи мистецтв, вона змогла знайти справу, яка любить. Дівчина малює різноманітні картини на березовій і дубовій деревині.

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    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
    Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині

    Як зазначає сама Патрісія, її картини унікальні не тільки сюжетами, але і матеріалом, на якому виконані, адже кожен шматочок дерева - це неповторний окремий всесвіт.

    Джерело: telegraf.com.ua

    екологія
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