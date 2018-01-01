Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині

Добірка унікальних картин від польської художниці, що намальовані на дереві

Патрисія - не просто випускниця школи мистецтв, вона змогла знайти справу, яка любить. Дівчина малює різноманітні картини на березовій і дубовій деревині. [GALLERY_BLOCK] Як зазначає сама Патрісія, її картини унікальні не тільки сюжетами, але і матеріалом, на якому виконані, адже кожен шматочок дерева - це неповторний окремий всесвіт.



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Добірка унікальних картин від польської художниці, що намальовані на дереві

Патрисія - не просто випускниця школи мистецтв, вона змогла знайти справу, яка любить. Дівчина малює різноманітні картини на березовій і дубовій деревині.

Як зазначає сама Патрісія, її картини унікальні не тільки сюжетами, але і матеріалом, на якому виконані, адже кожен шматочок дерева - це неповторний окремий всесвіт.

Джерело: telegraf.com.ua