Неповторний окремий світ. Польська художниця малює неймовірні еко-картини на деревині
- Сьогодні, 17:03
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Еко-картини
Добірка унікальних картин від польської художниці, що намальовані на дереві
Патрисія - не просто випускниця школи мистецтв, вона змогла знайти справу, яка любить. Дівчина малює різноманітні картини на березовій і дубовій деревині.
Як зазначає сама Патрісія, її картини унікальні не тільки сюжетами, але і матеріалом, на якому виконані, адже кожен шматочок дерева - це неповторний окремий всесвіт.
Джерело: telegraf.com.ua