Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною

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На території Полтавщини спостерігаються значні пилові бурі

«На території між Семенівським і Хорольським районами біля сіл Бурбино і Богданівка пройшла пилова буря, яка завдала значної шкоди фермерським посівам», - розповів Віктор Корнієнко, фотограф.

На початку травня пилові бурі були на території Полтавщини від Горішніх Плавнів до Миргорода. Раніше це природнє явище було рідкісним, але через масове зменшення лісосмуг і спекотну погоду воно стало відбуватися значно частіше.

Джерело: Gazeta.ua