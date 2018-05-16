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    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною

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    На території Полтавщини спостерігаються значні пилові бурі

    «На території між Семенівським і Хорольським районами біля сіл Бурбино і Богданівка пройшла пилова буря, яка завдала значної шкоди фермерським посівам», - розповів Віктор Корнієнко, фотограф.

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    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною
    Неймовірні фото пилової бурі, яка пронеслася Полтавщиною

    На початку травня пилові бурі були на території Полтавщини від Горішніх Плавнів до Миргорода. Раніше це природнє явище було рідкісним, але через масове зменшення лісосмуг і спекотну погоду воно стало відбуватися значно частіше.

    Джерело: Gazeta.ua

    Полтавщина
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