Неймовірні фото, які зображують красу та чарівність зимової Японії
- Сьогодні, 17:37
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чарівність зимової Японії
Чарівні знімки молодого фотографа вразили користувачів соцмережі
Представляємо вам цікавого 22-річного фотографа з Японії, який відомий під ніком @naagaoshi.
Нещодавно він відвідав один з найкрасивіших курортів країни Гінзан Онсен і зробив там приголомшливу серію знімків. Фотограф показав всю красу, загадковість і чарівність зимової Японії.
При перегляді його робіт створюється враження, що ви перенеслися в якусь казкову країну. Пропонуємо вам поглянути на ці атмосферні кадри.
Джерело: twizz.ru