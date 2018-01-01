Неймовірні фото, які зображують красу та чарівність зимової Японії

Чарівні знімки молодого фотографа вразили користувачів соцмережі

Представляємо вам цікавого 22-річного фотографа з Японії, який відомий під ніком @naagaoshi. Нещодавно він відвідав один з найкрасивіших курортів країни Гінзан Онсен і зробив там приголомшливу серію знімків. Фотограф показав всю красу, загадковість і чарівність зимової Японії. [READ_MORE] При перегляді його робіт створюється враження, що ви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

чарівність зимової Японії

Чарівні знімки молодого фотографа вразили користувачів соцмережі

Представляємо вам цікавого 22-річного фотографа з Японії, який відомий під ніком @naagaoshi.

Нещодавно він відвідав один з найкрасивіших курортів країни Гінзан Онсен і зробив там приголомшливу серію знімків. Фотограф показав всю красу, загадковість і чарівність зимової Японії.

При перегляді його робіт створюється враження, що ви перенеслися в якусь казкову країну. Пропонуємо вам поглянути на ці атмосферні кадри.

Джерело: twizz.ru