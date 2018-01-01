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    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр

    Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити
    Серед цих приголомшливих аерофотографій закарбувалися незвичайні кольори і мальовничі потоки озера Ейр в Центральній Австралії. Знімки зробили Адам Вільямс, Люк Остін, Ігнасіо Паласіос і Пол Хюлен. [GALLERY_BLOCK] Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити. Знімки увійшли в
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    Озера Ейр
    Озера Ейр

    Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити

    Серед цих приголомшливих аерофотографій закарбувалися незвичайні кольори і мальовничі потоки озера Ейр в Центральній Австралії. Знімки зробили Адам Вільямс, Люк Остін, Ігнасіо Паласіос і Пол Хюлен.

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    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр
    Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр

    Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити. Знімки увійшли в книгу «Каті-Танда - озеро Ейр: Інтерпретації з повітря».

    Джерело: cameralabs.org

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