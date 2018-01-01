Незвичайні кольори і мальовничі потоки. Фантастичні фото австралійського озера Ейр

Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити

Серед цих приголомшливих аерофотографій закарбувалися незвичайні кольори і мальовничі потоки озера Ейр в Центральній Австралії. Знімки зробили Адам Вільямс, Люк Остін, Ігнасіо Паласіос і Пол Хюлен. [GALLERY_BLOCK] Фотографи відобразили віддалені і незаймані пейзажі найбільшого озера Австралії, які мало кому доводилося бачити. Знімки увійшли в