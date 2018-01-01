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    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню

    Губернатор Томської області в індивідуальному порядку особисто перевіряв результати ремонту
    Облізлі стіни, цвіль, грибок і гнилі віконні рами. На думку губернатора Томської області (РФ) Сергія Жвачкіна, ремонт виглядає саме так. На ремонтні роботи в обласній клінічній лікарні ще в 2013 році було виділено 425,5 мільйонів рублів (більше ніж 13 мільйонів доларів за офіційним курсом 2013 року). Користувачі соцмереж заявляють, що губернатор в
    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка

    Губернатор Томської області в індивідуальному порядку особисто перевіряв результати ремонту

    Облізлі стіни, цвіль, грибок і гнилі віконні рами. На думку губернатора Томської області (РФ) Сергія Жвачкіна, ремонт виглядає саме так.

    На ремонтні роботи в обласній клінічній лікарні ще в 2013 році було виділено 425,5 мільйонів рублів (більше ніж 13 мільйонів доларів за офіційним курсом 2013 року). Користувачі соцмереж заявляють, що губернатор в індивідуальному порядку перевіряв зміни.

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    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню
    Обшарпані стіни, цвіль та грибок. Як в Росії за $13 мільйонів відремонтували лікарню

    Чи то у нього зір поганий, чи то йому показали далеко не все... Але пацієнти лікарні особливих наслідків ремонту не виявили. Стан лікарні відмінно видно на наведених вище фотографіях, які розміщують в соціальних мережах мешканці Томська.

    Джерело: trinixy.ru

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