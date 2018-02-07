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    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції

    Метеослужба Франції ввела в низці департаментів передостанній рівень тривоги
    Потужний снігопад у столиці Франції Парижі і в столичному регіоні Іль-де-Франс викликав хаос на дорогах, громадському міському транспорті і в залізничному сполученні, повідомляє euronews.com. Метеослужба країни ввела в низці департаментів на півночі, північному сході і в центральній частині Франції передостанній, помаранчевий рівень тривоги у
    • Сьогодні, 15:08
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    Фото: thelocal.fr

    Метеослужба Франції ввела в низці департаментів передостанній рівень тривоги

    Потужний снігопад у столиці Франції Парижі і в столичному регіоні Іль-де-Франс викликав хаос на дорогах, громадському міському транспорті і в залізничному сполученні, повідомляє euronews.com.

    Метеослужба країни ввела в низці департаментів на півночі, північному сході і в центральній частині Франції передостанній, помаранчевий рівень тривоги у зв'язку з потужними опадами, низькими температурами і ожеледдю.

    Транспортні засоби, якими перевозяться учні в шкільні установи, залишилися в депо, батькам було рекомендовано самостійно забирати дітей.

    Також зазначається, що автомобілісти не могли потрапити додому, використовуючи звичні маршрути: частина трас була закрита для руху, наземний громадський транспорт не ходив, і багато хто змушений були добиратися автостопом. Важка ситуація склалася і на залізниці: швидкість поїздів через снігопади було різко знижена.

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    Разом з тим, одягнена в біле Франція стала гарним об'єктом для фотографів, які роблять яскраві світлини засніженої країни.

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    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції
    Фото: thelocal.fr

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