Одягнена в біле країна. Яскраві фото засніженої Франції

Метеослужба Франції ввела в низці департаментів передостанній рівень тривоги

Потужний снігопад у столиці Франції Парижі і в столичному регіоні Іль-де-Франс викликав хаос на дорогах, громадському міському транспорті і в залізничному сполученні, повідомляє euronews.com. Метеослужба країни ввела в низці департаментів на півночі, північному сході і в центральній частині Франції передостанній, помаранчевий рівень тривоги у



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Фото: thelocal.fr

Метеослужба Франції ввела в низці департаментів передостанній рівень тривоги

Потужний снігопад у столиці Франції Парижі і в столичному регіоні Іль-де-Франс викликав хаос на дорогах, громадському міському транспорті і в залізничному сполученні, повідомляє euronews.com.

Метеослужба країни ввела в низці департаментів на півночі, північному сході і в центральній частині Франції передостанній, помаранчевий рівень тривоги у зв'язку з потужними опадами, низькими температурами і ожеледдю.

Транспортні засоби, якими перевозяться учні в шкільні установи, залишилися в депо, батькам було рекомендовано самостійно забирати дітей.

Також зазначається, що автомобілісти не могли потрапити додому, використовуючи звичні маршрути: частина трас була закрита для руху, наземний громадський транспорт не ходив, і багато хто змушений були добиратися автостопом. Важка ситуація склалася і на залізниці: швидкість поїздів через снігопади було різко знижена.

Разом з тим, одягнена в біле Франція стала гарним об'єктом для фотографів, які роблять яскраві світлини засніженої країни.